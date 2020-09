(Di mercoledì 30 settembre 2020) Ilbatte ilnel derby londinese ai calci di rigore qualificandosi ai quarti di Carabao Cup.Ma durante la partita è accaduto qualcosa di veramente curioso. Infatti, il difensore del, Ericad un certo punto del match è dovutore inperché non è riuscito a trattenere i propri“bisogni”fisiologici. Così, ilsi è è allontanato dalndo i suoi in inferiorità numerica in una fase topica del match in cui erano sotto di un gol contro i Blues. Mourinho non ha perso tempo ed è corso subito all'inseguimento del giocatore invitandolo a rientrare ...

Sport_Mediaset : #Inter, il #Tottenham molla #Skriniar e punta #Rudiger #Mourinho vira sul tedesco del #Chelsea - SkySport : Tottenham-Chelsea 6-5 d.c.r., Mourinho vince ai rigori e va ai quarti di Coppa di Lega - Mediagol : #Tottenham-#Chelsea, lo scatto di Dier: il calciatore degli Spurs lascia il campo e corre in bagno, Mourinho… - Mediagol : Tottenham-Chelsea, lo scatto di Dier: il calciatore degli Spurs lascia il campo e corre in bagno, Mourinho...… - Light_INTER : @Vatenerazzurro1 Il Tottenham è l'unica squadra che al momento ha fatto un'offerta...ci sono altri club sul giocato… -

Marcos Alonso verso l’addio al Chelsea dopo la lite con Lampard ... ieri l’ex Fiorentina non è stato portato neanche in panchina per la sfida contro il Tottenham. Il The Times spiega che il rapporto ...Lo spagnolo del Chelsea - spiega SportMediaset - ha rotto definitivamente con l'allenatore Lampard che non l'ha convocato per la sfida contro il Tottenham e ora in cerca di una nuova squadra.