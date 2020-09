Torna a parlare il paziente 1 | “Ero morto | sono stato salvato”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 settembre 2020) “Ho passato più di 3 settimane in terapia intensiva. In pratica ero, per me respiravano solo le macchine. Quandodimesso, il personale sanitario cominciava già a scarseggiare. Mi immagino che si stessero ammalando. O magari per turni estenuanti il personale era veramente ridotto all’osso”. Riin questo modo Mattia, il1 in Italia per quanto concerne il coronavirus. Mattia Maestri di Codogno ha vissuto in incubo sulla sua pelle: “Vedevo poche persone alla mattina e alla sera – ricorda – Le due o tre infermiere che mi stavano vicino erano persone speciali dal punto di vista umano. Non avevo un giudizio prima sul Servizio sanitario nazionale, fortunatamente non ne avevo mai avuto così bisogno. ...