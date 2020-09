Torino, pronto il rinnovo fino al 2022 per Rincon (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Torino avrebbe trovato l’accordo con Tomas Rincon per il rinnovo di contratto fino al 2022 con opzione per un altro anno Il Torino avrebbe trovato l’accordo con il proprio centrocampista, Tomas Rincon, per il rinnovo di contratto fino al 2022 con opzione per un altro anno. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport. Il General è destinato quindi a diventare una pedina sempre più fondamentale per il Torino di mister Marco Giampaolo. L’ex tecnico di Milan e Sampdoria ha infatti affidato le chiavi del centrocampo granata in questa stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ilavrebbe trovato l’accordo con Tomasper ildi contrattoalcon opzione per un altro anno Ilavrebbe trovato l’accordo con il proprio centrocampista, Tomas, per ildi contrattoalcon opzione per un altro anno. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport. Il General è destinato quindi a diventare una pedina sempre più fondamentale per ildi mister Marco Giampaolo. L’ex tecnico di Milan e Sampdoria ha infatti affidato le chiavi del centrocampo granata in questa stagione. Leggi su Calcionews24.com

