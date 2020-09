Tonali | «Guardavo il Milan anche quando ero al Brescia» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Sandro, centrocampista del, ha parlato ai microfoni diTv della sua nuova avventura in rossonero Sandro, centrocampista del, ha parlato ai microfoni didella sua nuova avventura in rossonero. Ecco le sue dichiarazioni: DENTRO E FUORI DAL CAMPO – «Il 90% del calcio è dentro il campo, se fai bene lì non ti serve niente. Il 10% in più è qualcosa che alcuni vogliono ma non è da tutti. Io sono un tipo tranquillo, e oggi non è il momento di pensare a cosa fare fuori dal campo». CROTONE – «A Crotone il vento è stato molto fastidioso all’inizio, appena si può si deve verticalizzare e cerchiamo sempre di farlo il più possibile per mettere in ...