The Sandman | Netflix vorrebbe Tom Sturridge nel ruolo di Sogno

Sarebbe Tom Sturridge l'attore preferito dai produttori della serie The Sandman, prodotta per Netflix, per il ruolo di Sogno. The Sandman avrebbe trovato l'interprete di Sogno: Tom Sturridge. L'attore britannico sarebbe infatti la scelta della produzione della serie che verrà realizzata per Netflix e sarebbe ora impegnato nelle trattative che dovrebbero portarlo ad accettare il ruolo del protagonista. Tom Sturridge avrebbe effettuato alcune audizioni riuscendo a battere la concorrenza di Colin Morgan e Tom York. The Sandman, adattamento del famoso fumetto di Neil Gaiman, avrebbe già dovuto essere nella fase delle riprese, tuttavia la pandemia ha impedito di dare il via al lavoro.

Come sapete Netflix si appresta a portare sul piccolo schermo il capolavoro a fumetti di Neil Gaiman, Sandman, pubblicato per la prima volta in USA da DC Comics a partire dal 1989. Ora uno dei ...

