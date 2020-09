«The Crown 4», ecco Lady Diana: le prime immagini della serie Netflix (Di mercoledì 30 settembre 2020) Due mesi devono passare perché Netflix rilasci, online, la quarta stagione di The Crown. Eppure, quel che è lecito attendersi dalla serie tv, tanto popolare da aver suscitato (anche) l’approvazione di Elisabetta II, è ormai scritto. Perché il prossimo capitolo della saga britannica, di cui Netflix ha rilasciato le prime foto, è quello segnato dall’ingresso a Buckingham Palace di Lady Diana Spencer. Bionda, minuta con un sorriso stiracchiato che guardi all’etichetta più che all’anima, la principessa del popolo è interpretata da Emma Corrin. Le immagini, raccolte, tutte, nella gallery in alto, la mostrano somigliante a Lady D. E somigliante pare il giovane principe Carlo, quel Josh O’Connor che sul set ha detto di aver compreso quanto profondo fosse l’amore tra i due. «Credo che Carlo abbia amato molto Diana», ha detto l’attore, che in The Crown è lo scapolo d’oro, il figlio che Sua Maestà ha cercato di accoppiare al meglio, perché donasse fiato alla monarchia nei suoi anni di scontro con il governo di Margaret Thatcher. Carlo, negli anni Ottanta, ha scelto Diana, avviandosi verso quello che la principessa avrebbe definito un «matrimonio affollato». Ed Elisabetta II, che nella serie Netflix ha il volto di Olivia Colman, ha mascherato l’insofferenza dietro sorrisi di maniera. «Tra le due, correvano rapporti difficili», ha spiegato Peter Morgan, creatore della serie, che nel quarto capitolo della saga si è detto intenzionato a rappresentare tutta la freddezza che Sua Maestà ha riservato a Lady D, nonostante i bambini – protagonisti, anche loro, della serie tv – e la sofferenza mai nascosta. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 30 settembre 2020) Due mesi devono passare perché Netflix rilasci, online, la quarta stagione di The Crown. Eppure, quel che è lecito attendersi dalla serie tv, tanto popolare da aver suscitato (anche) l’approvazione di Elisabetta II, è ormai scritto. Perché il prossimo capitolo della saga britannica, di cui Netflix ha rilasciato le prime foto, è quello segnato dall’ingresso a Buckingham Palace di Lady Diana Spencer. Bionda, minuta con un sorriso stiracchiato che guardi all’etichetta più che all’anima, la principessa del popolo è interpretata da Emma Corrin. Le immagini, raccolte, tutte, nella gallery in alto, la mostrano somigliante a Lady D. E somigliante pare il giovane principe Carlo, quel Josh O’Connor che sul set ha detto di aver compreso quanto profondo fosse l’amore tra i due. «Credo che Carlo abbia amato molto Diana», ha detto l’attore, che in The Crown è lo scapolo d’oro, il figlio che Sua Maestà ha cercato di accoppiare al meglio, perché donasse fiato alla monarchia nei suoi anni di scontro con il governo di Margaret Thatcher. Carlo, negli anni Ottanta, ha scelto Diana, avviandosi verso quello che la principessa avrebbe definito un «matrimonio affollato». Ed Elisabetta II, che nella serie Netflix ha il volto di Olivia Colman, ha mascherato l’insofferenza dietro sorrisi di maniera. «Tra le due, correvano rapporti difficili», ha spiegato Peter Morgan, creatore della serie, che nel quarto capitolo della saga si è detto intenzionato a rappresentare tutta la freddezza che Sua Maestà ha riservato a Lady D, nonostante i bambini – protagonisti, anche loro, della serie tv – e la sofferenza mai nascosta.

