Test rapidi per Covid-19 nelle scuole, ecco come funzionano (Di mercoledì 30 settembre 2020) (immagine: Getty Images)Non solo in porti e aeroporti, ora i Test antigenici rapidi potranno entrare anche a scuola. In una nuova circolare, il ministero della Salute, dopo il via libera del Comitato tecnico scientifico (Cts), autorizza l'utilizzo di questo strumento all'interno degli istituti scolastici per "escludere in tempi rapidi la possibilità che si tratti di Covid-19, nonché per individuare prontamente i casi, isolarli e rintracciare i contatti, facilitando la decisione di applicare o meno misure quarantenarie in tempi brevi e con un risparmio notevole di risorse, evitando un eccessivo sovraccarico dei laboratori di riferimento". I Test antigenici rapidi Sebbene a oggi solo il Test molecolare con tampone rino-faringeo sia ...

