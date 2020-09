Tennis, Roland Garros: Serena si ritira dal torneo. La maledizione del 24° Slam (Di mercoledì 30 settembre 2020) La notizia arriva poco prima della sua partita contro Tsvetana Pironkova. Un'altra replica di New York, dopo l'esordio contro la statunitense Ahn. Serena Williams saluta Parigi, e lo fa fuori dal ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 30 settembre 2020) La notizia arriva poco prima della sua partita contro Tsvetana Pironkova. Un'altra replica di New York, dopo l'esordio contro la statunitense Ahn.Williams saluta Parigi, e lo fa fuori dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Roland Roland Garros: Bublik, il tennis come gioia. Oggi in campo Sinner e altri sei azzurri La Stampa Serena Williams si ritira dal Ronald Garros

Roland Garros: Serena Williams si arrende

Problemi al tendine d'Achille: ha dovuto dare forfait prima del match che avrebbe dovuto disputare contro la bulgara Pironkova.

