Tennis | Italia show al Roland Garros | Sinner | Sonego | Cecchinato | Travaglia e Trevisan al terzo turno

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 1 ottobre 2020), i risultati di mercoledì 30 settembre 2020: cinqueni approdano al. PARIGI (FRANCIA) –, i risultati di mercoledì 30 settembre 2020. Diminuisce anche se di poco la flotta azzurra impegnata a Parigi. Sei dei nostri portacolori hanno ottenuto il pass per il. Una spedizione che nelle prossime ore potrebbe vedere l’aggiunta di Berrettini e Paolini anche se per quest’ultima non sarà semplice ottenere il biglietto per ilsuccessivo. Azzurria Parigi L’unico in questa prima giornata a non riuscire a passare ilè stato Lorenzo Giustino. Troppo forte ...