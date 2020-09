Temptation Island 2020 le anticipazioni della terza puntata del 30 settembre

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 30 settembre 2020)mercoledì 30, leNuovo appuntamento mercoledì 30con, condotto da Alessia Marcuzzi che ci racconta la vita di alcune coppie in un resort isolato, in cui il loro amore viene messo alla prova dalla lontananza e dalla presenza di tentatori e tentatrici. Dalla scorsaè rimasto in sospeso lo scontro tra Anna e Gennaro (guarda qui), un falò anticipato sembra voler portare Gennaro ad andare via da solo ma ha poi un ripensamento e chiede ad Anna di incontrarsi di nuovo. Lei lo incontrerà nuovamente? Accetterà di rimettersi in gioco e sentire le ragioni del cuore?. Ma nel ...