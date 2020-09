Tempesta d’amore | anticipazioni italiane | André accusato del tentato omicidio di Dirk!

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Da quando Dirk Baumgartner (Markus Pfeiffer) è comparso al Fürstenhof, la vita di André Konopka (Joachim Lätsch) è cambiata… in peggio! Infatti, fin dal primo istante il marito di Linda (Julia Grimpe) ha fatto di tutto per allontanare la moglie dallo chef, non esitando a ricorrere a mezzi a dir poco scorretti.Leggi anche: IL SEGRETO,puntata di giovedì 1° ottobre 2020Ebbene, nelle prossime puntatedid’amore sarà ancora una volta a causa del rivale che André finirà nei guai, ma questa volta Dirk sarà innocente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!d’amore, puntate: ...