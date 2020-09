Tasse, Italia viva contro l’aliquota Irpef personalizzata alla tedesca. In Senato il ddl sull’assegno unico per i figli a carico (Di mercoledì 30 settembre 2020) La riforma del fisco torna al centro delle discussioni tra le forze di governo in vista della legge di Bilancio. Il Tesoro, secondo Repubblica, è orientato verso il modello tedesco senza aliquote fisse, che garantisce il massimo della progressività. Ma Luigi Marattin, presidente della commissione Finanze della Camera e responsabile dei dossier economici per Italia viva, chiude: “Italia viva ha detto in tutti i modi che non è d’accordo sul sistema tedesco. Vorrebbe fare questa discussione nelle riunioni e nei seminari (con numeri e idee), ma se proprio si insiste a volerla fare sui giornali, a noi va bene lo stesso”. I 5 Stelle, dal canto loro, nei giorni scorsi hanno chiesto di “riaprire il tavolo sulla riforma fiscale” per tagliare le Tasse “alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) La riforma del fisco torna al centro delle discussioni tra le forze di governo in vista della legge di Bilancio. Il Tesoro, secondo Repubblica, è orientato verso il modello tedesco senza aliquote fisse, che garantisce il massimo della progressività. Ma Luigi Marattin, presidente della commissione Finanze della Camera e responsabile dei dossier economici per, chiude: “ha detto in tutti i modi che non è d’accordo sul sistema tedesco. Vorrebbe fare questa discussione nelle riunioni e nei seminari (con numeri e idee), ma se proprio si insiste a volerla fare sui giornali, a noi va bene lo stesso”. I 5 Stelle, dal canto loro, nei giorni scorsi hanno chiesto di “riaprire il tavolo sulla riforma fiscale” per tagliare le“alle ...

