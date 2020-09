Tamponi del Napoli dopo la sfida col Genoa, quali prospettive per la Serie A? (Di mercoledì 30 settembre 2020) Quella dei Tamponi del Napoli dopo il successo di domenica contro il Genoa rappresenta un campanello d’allarme non solo per il club partenopeo. Quattordici (undici in prima squadra e tre tra i membri dello staff rossoblu) le positività al Covid 19, con Gattuso che ora guarda con preoccupazione all’interno della propria rosa, visti i numerosi “contatti ravvicinati” avvenuti durante la partita. E con gli effetti che avranno ripercussioni a lungo raggio. Il boom di contagi dei liguri getta un’ombra lunga sull’intera Serie A. Le decisioni che saranno prese durante le prossime ore, in virtù dei risultati dei Tamponi, rappresenteranno un precedente importante per il campionato italiano. Decidere se rinviare o far giocare le partite che ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) Quella deidelil successo di domenica contro ilrappresenta un campanello d’allarme non solo per il club partenopeo. Quattordici (undici in prima squadra e tre tra i membri dello staff rossoblu) le positività al Covid 19, con Gattuso che ora guarda con preoccupazione all’interno della propria rosa, visti i numerosi “contatti ravvicinati” avvenuti durante la partita. E con gli effetti che avranno ripercussioni a lungo raggio. Il boom di contagi dei liguri getta un’ombra lunga sull’interaA. Le decisioni che saranno prese durante le prossime ore, in virtù dei risultati dei, rappresenteranno un precedente importante per il campionato italiano. Decidere se rinviare o far giocare le partite che ...

MCriscitiello : 12 tesserati del Genoa positivi. Tamponi anche al Napoli - Non solo Perin e Schoene sono risultati positivi al coro… - AleAntinelli : 14 tesserati del #Genoa positivi al #COVID19 Tamponi a tappeto per i giocatori del Napoli. Il protocollo finora aveva funzionato. Finora. - LaStampa : Calcio, il prezzo del Covid: spesi 3,4 milioni per i tamponi - Winston10771675 : RT @Pupi18054216: Mi spiekano: casi sospetti. Chiude la scuola. Richiesta tamponi. Asl assente. Tutti a fare dad per altri 200 giorni. Alla… - Cede66De : Speriamo che non abbiano infettato i calciatori del Napoli ma la vedo bigia!! I tamponi sono così,se 6in incubazion… -

