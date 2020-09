Supercoppa Germania 2020 | trionfa il Bayern | sconfitto 3-2 il Borussia Dortmund

(Di mercoledì 30 settembre 2020) IlMonaco vince un altro titolo nel suo anno d’oro: i bavaresi si aggiudicano l’ottavadidella loro storia, battendo 3-2 nel Klassikeril. Nell’ultima direzione di gara dell’esperta Bibiana Steinhaus, la squadra di Flick parte forte e alla mezz’ora conduce 2-0 grazie alla zampata di Tolisso e al colpo di testa di Muller su un cross telecomandato di Davies. I gialloneri tuttavia non ci stanno e reagiscono prima con Brandt, sfruttando una palla persa bavarese nella propria trequarti. La rimonta viene completata al 55′ da Haaland, che imbucato centralmente da un perfetto filtrante di Delaney è violento poi nel trafiggere Neuer col mancino. Serve l’episodio per decidere la gara e questo arriva ...

