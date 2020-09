Super Smash Bros. Ultimate, torneo del weekend del 2 ottobre: pesi piuma al centro (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dal 2 ottobre, l’evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate aprirà la strada ad un nuovo torneo: i pesi piuma saranno i protagonisti Come ogni mercoledì, anche per inizio ottobre Super Smash Bros. Ultimate ci anticipa l’evento del weekend: un torneo. Dopo aver celebrato il Game Boy con una selezione tematica nel Tabellone degli Spiriti, ora tocca infatti ad un torneo online tematico. La scrematura stavolta mette al centro i pesi piuma, con l’evento “Leggeri come una farfalla”. In un voluto contrasto ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dal 2, l’evento deldiaprirà la strada ad un nuovo: isaranno i protagonisti Come ogni mercoledì, anche per inizioci anticipa l’evento del: un. Dopo aver celebrato il Game Boy con una selezione tematica nel Tabellone degli Spiriti, ora tocca infatti ad unonline tematico. La scrematura stavolta mette al, con l’evento “Leggeri come una farfalla”. In un voluto contrasto ...

Dal 2 ottobre, l’evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate aprirà la strada ad un nuovo torneo: i pesi piuma saranno i protagonisti.

Kirby Fighters 2 | Recensione – Kirby contro Kirby

Kirby Fighters 2 è arrivato all'improvviso con un annuncio inaspettato: scoprite com'è il nuovo picchiaduro di Kibry nella nostra recensione!

