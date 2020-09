Super Smash Bros Ultimate | domani il nuovo personaggio d’Ottobre

(Di mercoledì 30 settembre 2020) L’attesa sta per finire: ilsettimoDLC diemergerà dall’anonimato, il primo di ottobre Credevamo che il torneo fosse l’unica notizia odierna sul picchiaduro di Sakurai, ma la palla curva deld’Ottobre dici ha piacevolmente dato torto. Pensavamo infatti che, dopo la diretta Pokémon di ieri, la Grande N avesse già dato la propria principale notizia settimanale, ma ne avremo due.pomeriggio, il primo di ottobre, alle ore 16:00 ci attende infatti il secondo volto del secondo Fighters Pass. Non sappiamo ...

L’attesa sta per finire: il settimo personaggio DLC di Super Smash Bros. Ultimate emergerà dall’anonimato domani, il primo di ottobre.È tempo di novità per Super Smash Bros. Ultimate, il celebre titolo che vi permette di dare e ricevere sganassoni firmato da Nintendo. La casa di Kyoto, in data odierna, ha infatti diramato una nota u ...