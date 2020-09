Sulla Cina Francesco è lungimirante, Trump usa i cattolici solo per la propaganda (Di mercoledì 30 settembre 2020) Prima di venire a Roma il segretario di stato americano aveva intimato a Francesco di chiudere ogni dialogo sui criteri di nomina dei vescovi con Pechino. Impensabile. Ora è a Roma e durante un ... Leggi su globalist (Di mercoledì 30 settembre 2020) Prima di venire a Roma il segretario di stato americano aveva intimato adi chiudere ogni dialogo sui criteri di nomina dei vescovi con Pechino. Impensabile. Ora è a Roma e durante un ...

Tg3web : Donald Trump all'Assemblea Generale dell'Onu punta il dito contro la Cina sulla pandemia: 'Ha scatenato questa piag… - HuffPostItalia : Scintille Usa-Vaticano sulla Cina. Pompeo a Papa Francesco (che non lo incontra) oppone Giovanni Paolo II - Affaritaliani : RT @LorenzoLamperti: Un punto sulla visita anti cinese di #Pompeo in Italia e Vaticano: per il segretario di Stato #Usa segnali positivi da… - XinhuaItalia : La Cina metterà in campo sforzi e contributi maggiori verso il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parig… - oriundo74 : @Libero_official Ma due tre bimbe atomiche sulla Cina e ce li togliamo dai coglioni ma non serve e meglio? ( natura… -

Ultime Notizie dalla rete : Sulla Cina I vaccini sperimentali usati sulla popolazione in Cina Il Post Usa-Italia: Pompeo a Roma, moniti contro la Cina per il governo Conte e per il Vaticano

cui Pompeo chiederà di non rinnovare lo storico accordo con la Cina sulla nomina dei vescovi. I motivi sono stati spiegati dal segretario di Stato in occasione del suo primo impegno romano, un ...

Scintille Usa-Vaticano sulla Cina. Pompeo a Papa Francesco (che non lo incontra) oppone Giovanni Paolo II

L’incontro diretto tra il Segretario di Stato americano Mike Pompeo e quello vaticano, cardinale Pietro Parolin si svolgerà giovedì mattina, ma lo scontro pubblico sulla Cina tra l’amministrazione ...

cui Pompeo chiederà di non rinnovare lo storico accordo con la Cina sulla nomina dei vescovi. I motivi sono stati spiegati dal segretario di Stato in occasione del suo primo impegno romano, un ...L’incontro diretto tra il Segretario di Stato americano Mike Pompeo e quello vaticano, cardinale Pietro Parolin si svolgerà giovedì mattina, ma lo scontro pubblico sulla Cina tra l’amministrazione ...