Sul caso Becciu spuntano nuovi investimenti a Londra

(Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - Non solo il palazzo lussuoso di Sloane Avenue 60, nel centro di(acquistato nel 2014 per oltre 300 milioni di euro), il cardinale Angeloavrebbe investito, all'epoca del suo incarico come Sostituto agli Affari Generali della Segreteria di Stato vaticano, ulteriori 100 milioni di sterline (circa 110 milioni di euro) in "un portafoglio di appartamenti di altissimo livello dentro e intorno a Cadogan Square e a Knightsbridge, uno degli indirizzi residenziali piu' costosi di". E' quanto ha rivelato il Financial Times. Nonostante idocumenti non lascino "presagire alcun illecito", come scrive lo stesso quotidiano economico-finanziario, certo è che "gettano ulteriore luce sulle attività finanziarie della potente Segreteria di Stato". E mentre il Vaticano sta indagando ...