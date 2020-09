Sud, fiscalità di vantaggio per il lavoro al via (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Da domani, giovedì 1° ottobre, le aziende che operano nelle regioni del Mezzogiorno verseranno meno contributi per tutti i loro dipendenti o se vorranno assumerne di nuovi.Entra infatti in vigore la cosiddetta “Fiscalità di vantaggio” che riduce il carico contributivo del 30% per tutti i lavoratori.La riduzione dei contributi beneficerà, inizialmente, del temporary framework della Commissione europea in materia di aiuti di stato. A sottolinearlo in una nota il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, spiegando che al momento il Governo è impegnato in un dialogo con la Commissione Europea per estendere la misura fino al 2029. Dalle prime interlocuzioni con Bruxelles è emersa la disponibilità a considerare la proposta grazie al suo inserimento nel più ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Da domani, giovedì 1° ottobre, le aziende che operano nelle regioni del Mezzogiorno verseranno meno contributi per tutti i loro dipendenti o se vorranno assumerne di nuovi.Entra infatti in vigore la cosiddetta “Fiscalità di” che riduce il carico contributivo del 30% per tutti i lavoratori.La riduzione dei contributi beneficerà, inizialmente, del temporary framework della Commissione europea in materia di aiuti di stato. A sottolinearlo in una nota il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, spiegando che al momento il Governo è impegnato in un dialogo con la Commissione Europea per estendere la misura fino al 2029. Dalle prime interlocuzioni con Bruxelles è emersa la disponibilità a considerare la proposta grazie al suo inserimento nel più ...

CorriereCitta : Sud, fiscalità di vantaggio per il lavoro al via - salvatoreluciat : Lavoro al Sud, la via giusta della fiscalità di vantaggio - Quot_Molise : Il Ministro Provenzano: Sud, dal 1° ottobre fiscalità di vantaggio per il lavoro al via | - gigliol55987869 : RT @radioanchio: #Radioanchio h.7:30/9:30 @giorgiozanchini #1ottobre #Nadef, riforma fiscale, aumento delle #bollette, fiscalità di vantagg… - Radio1Rai : RT @radioanchio: #Radioanchio h.7:30/9:30 @giorgiozanchini #1ottobre #Nadef, riforma fiscale, aumento delle #bollette, fiscalità di vantagg… -