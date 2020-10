'Stupido', 'bugiardo', 'clown', 'pupazzo di Putin': il dibattito tra Trump e Biden è stato una rissa continua (Di mercoledì 30 settembre 2020) ' Will you shut up, man? , Vuoi stare zitto, amico?,': il momento in cui il candidato Joe Biden si è rivolto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump chiedendogli di smetterla di interromperlo è ... Leggi su today (Di mercoledì 30 settembre 2020) ' Will you shut up, man? , Vuoi stare zitto, amico?,': il momento in cui il candidato Joesi; rivolto al presidente degli Stati Uniti Donaldchiedendogli di smetterla di interromperlo; ...

"Stupido", "bugiardo", "clown", "pupazzo di Putin": il dibattito tra Trump e Biden è stato una rissa continua

