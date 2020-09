Studentessa si presenta a scuola nonostante sia positiva al Coronavirus

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Si è recata afrequentando le lezioni,fosse in isolamento. La protagonista è unarientrata dall’estero, risultataal tampone per Covid-19. Il Servizio di igiene pubblica dell’Asl di Piacenza ha avviato l’indagine epidemiologica per ricostruire i contatti stretti della giovane ed e’ venuto a conoscenza che la stessa, pur essendo in isolamento, aveva invece frequentato alcune lezioni presso un liceo di Castel San Giovanni nelle giornate del 14 e 15 settembre. Essendo gia’ trascorsi 14 giorni dalla data dell’eventuale trasmissione, l’igiene pubblica, prima di disporre quarantena, ha convocato i compagni di classe e gli insegnanti presenti in classe nelle stesse date per effettuare il tampone.L'articolo Meteo Web.