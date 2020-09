Stop alle riprese di Chicago Med 6, caso positivo “molto vicino al cast” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Stop alle riprese di Chicago Med 6 a causa di un caso positivo sul set. Quest’anno sarà davvero complicato portare a casa le riprese degli episodi previsti delle nuove stagioni delle nostre amate serie tv e proprio uno dei gioiellini di Dick Wolf ne sa qualcosa visto che non è la prima volta che si trova alle prese con l’incubo Coronavirus anche se questa volta le cose sembrano diverse e un po’ più rischiose. Secondo quanto riporta Deadline, infatti, sembra che questo sia il secondo caso positivo sul set di Chicago Med 6. Il primo, prodotto da un membro dell’equipaggio diverso dal risultato positivo di oggi, è arrivato il 24 ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020)diMed 6 a causa di unsul set. Quest’anno sarà davvero complicato portare a casa ledegli episodi previsti delle nuove stagioni delle nostre amate serie tv e proprio uno dei gioiellini di Dick Wolf ne sa qualcosa visto che non è la prima volta che si trovaprese con l’incubo Coronavirus anche se questa volta le cose sembrano diverse e un po’ più rischiose. Secondo quanto riporta Deadline, infatti, sembra che questo sia il secondosul set diMed 6. Il primo, prodotto da un membro dell’equipaggio diverso dal risultatodi oggi, è arrivato il 24 ...

