Stato emergenza | governo verso proroga a fine gennaio 

(Di mercoledì 30 settembre 2020) L’ufficialità non c’è ancora. Ma, a quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti, durante l’incontro tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione subito dopo il Cdm, si è parlato anche delladellodi, per ora ferma al 15 ottobre. E se finora si era parlato di unaal 31 dicembre, nel corso della riunione si sarebbe ragionato sull’opportunità di andare ben oltre ladell’anno, visto che la fase di convivenza col virus è destinata a durare ancora a lungo. Una sensibilità, raccontano le stesse fonti, condivisa dalle forze di maggioranza: sempre secondo quanto apprende l’Adnkronos, infatti, ilsta valutando dire fino al 31 gennaio ...

LaStampa : Caso di peste bubbonica in Cina, stato di emergenza nella contea dello Yunnan - Adnkronos : #Statoemergenza, governo verso proroga oltre il 31 dicembre - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il Governo pensa di prorogare lo stato d'emergenza fino al 31 gennaio - MaeyCat : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, il Governo pensa di prorogare lo stato d'emergenza fino al 31 gennaio - iconanews : Ipotesi stato emergenza fino 31 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Stato emergenza

Protesta in via Manzoni di genitori e insegnanti: ingresso inagibile e orari assurdi di entrata e uscita dalla scuola ...La sperimentazione era stata sospesa dopo che un partecipante allo studio ha contratto una grave malatia neurologica. Con decisione Usa si rischia nuovo ...Per poi aggiungere: «Le attrezzature a nostra disposizione sono in numero sufficiente per consentirci di dare una risposta che sia adeguata all’emergenza nella sua evoluzione. Stiamo seguendo lo ...