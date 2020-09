Stato di emergenza, tre possibili ipotesi per il dopo 15 ottobre (Di mercoledì 30 settembre 2020) Stato di emergenza, fonte ohga.itTre sono le ipotesi al vaglio del governo in vista della scadenza della proroga dello Stato di emergenza del 15 ottobre. È probabile, vista la risalita dei contagi, che si vada avanti fino al 31 dicembre con le misure di contenimento per fermare i contagi da coronavirus. Atteso a stretto giro un nuovo decreto con la decisione del governo. Un prolungamento dello Stato di emergenza Sta per scadere la proroga dello Stato di emergenza prevista per il 15 ottobre. Tre sono le ipotesi al vaglio del governo. La prima prevede permetterebbe di evitare la proroga in caso di calo dei contagi da coronavirus con una stretta alle misure di contenimento ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020)di, fonte ohga.itTre sono leal vaglio del governo in vista della scadenza della proroga dellodidel 15. È probabile, vista la risalita dei contagi, che si vada avanti fino al 31 dicembre con le misure di contenimento per fermare i contagi da coronavirus. Atteso a stretto giro un nuovo decreto con la decisione del governo. Un prolungamento dellodiSta per scadere la proroga dellodiprevista per il 15. Tre sono leal vaglio del governo. La prima prevede permetterebbe di evitare la proroga in caso di calo dei contagi da coronavirus con una stretta alle misure di contenimento ...

CarloCalenda : #Tridico si deve dimettere. Anzi per meglio dire si doveva essere già dimesso, per come ha gestito i programmi dell… - Agenzia_Italia : Stato di emergenza in una contea cinese per un caso di peste bubbonica - RaiNews : #Cina: in un comunicato, le autorità locali spiegano che nei giorni scorsi gli abitanti di un villaggio dell'area a… - zazoomblog : Stato di emergenza tre possibili ipotesi per il dopo 15 ottobre - #Stato #emergenza #possibili #ipotesi - duxfightdemon : RT @Genevi2020: Ripeto: chi va a farsi inutili tamponi contribuisce attivamente a questo clima di caccia alle streghe e alla continuazione… -