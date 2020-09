«Stato d?emergenza fino al 31 gennaio» Il governo studia la mossa anti-contagio

(Di giovedì 1 ottobre 2020) La proroga dellodi emergenza in scadenza il prossimo 15 di ottobre continua a tenere banco. L?ufficialità non c?è ancora. Ma durante l?incontro tra il premier...

VittorioSgarbi : Il Governo revochi lo stato di emergenza. Ecco il testo della risoluzione presentata in Parlamento.… - HuffPostItalia : Vittorio Sgarbi: 'Hanno sostituito Dio con il vaccino. Revocate lo stato d'emergenza' - FedericoDinca : Con 143 voti a favore, anche il Senato ha approvato la proroga dello stato d’emergenza fino al 15 ottobre. Adesso b… - lapierpierina : RT @scenarieconomic: PESTE BUBBONICA: LA CINA DICHIARA LO STATO D’EMERGENZA NELLO YUNNAN - KentAllard23 : RT @Giacinto_Bruno: %u200BCina, bimbo contrae la peste bubbonica: dichiarato lo stato d'emergenza nello Yunnan -

Ultime Notizie dalla rete : Stato demergenza

Non solo come accessibilità (gli eventi saranno visibili sul sito della kermesse, www.terramadresalonedelgusto.com) per superare i limiti imposti dall’emergenza sanitaria ma anche come missione.Al via un progetto di filiera per la manifattura additiva cofinanziato con 2,2 milioni di euro da Mise e Regioni di cui è capofila l'emiliana Beamit ...Si sarebbe messa d’accordo con uno dei due esaminatori ... sono stati annullati gli scritti. Ed è sempre l’emergenza Coronavirs alla base della scelta di istituire una sessione straordinaria: ...