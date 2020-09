Spezia, Meluso: "Per l'attaccante valutiamo diversi profili" (Di mercoledì 30 settembre 2020) UDINE - Mauro Meluso , dt dello Spezia oggi vincente contro l' Udinese , ai microfoni di Sky Sport parla dell'obiettivo primario del mercato bianconero, una punta di valore : "Stiamo lavorando su ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 30 settembre 2020) UDINE - Mauro, dt dellooggi vincente contro l' Udinese , ai microfoni di Sky Sport parla dell'obiettivo primario del mercato bianconero, una punta di valore : "Stiamo lavorando su ...

sportli26181512 : Spezia, Meluso: 'Per l'attaccante valutiamo diversi profili': Il ds aquilotto: 'Per amalgamare la rosa abbiamo dovu… - BombeDiVlad : ??? #Calciomercato - #Spezia, #Meluso: 'Leo #Sena sta arrivando dal Brasile. Prima punta? Non solo l'idea #Santander… - Spezia_1906 : ?? Non c'è tempo da perdere, il DG prepara altri colpi... - GiusvaPulejo : Curioso di vedere l’esordio assoluto in #SerieA dello Spezia. Una squadra random formata in modo davvero curioso da… - Spezia_1906 : ?? Agenda fittissima per il DG #Meluso in questa settimana ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Meluso Spezia, Meluso: "Per l'attaccante valutiamo diversi profili" Corriere dello Sport.it SPEZIA COL 4-3-1-1, L'UDINESE TENTA L'ASSALTO

17.52 - Ai microfoni di Sky, direttamente dal rettangolo verde del Friuli, Mauro Meluso non ha dato indicazioni sull'attaccante che arriverà allo Spezia prima (o dopo?) della fine del calciomercato ma ...

Meluso: "Poco tempo per amalgamarci. L'attaccante? Abbiamo diverse alternative"

Nel pre-partita di Udinese-Spezia, Mauro Meluso, responsabile dell´area tecnica dello Spezia, parla del mercato che si avvia verso il rush finale: "Sono arrivato il 1° settembre e in pochissimo tempo ...

17.52 - Ai microfoni di Sky, direttamente dal rettangolo verde del Friuli, Mauro Meluso non ha dato indicazioni sull'attaccante che arriverà allo Spezia prima (o dopo?) della fine del calciomercato ma ...Nel pre-partita di Udinese-Spezia, Mauro Meluso, responsabile dell´area tecnica dello Spezia, parla del mercato che si avvia verso il rush finale: "Sono arrivato il 1° settembre e in pochissimo tempo ...