Spezia, Italiano: “Scritta la storia, rosa da modellare. Galabinov trascinatore” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Prima storica vittoria per lo Spezia in Serie A. I liguri conquistano i tre punti battendo l'Udinese in trasferta e si rilanciano in classifica. Protagonista assoluto l'attaccante Galabinov con una doppietta.LE PAROLE DI ItalianoIl tecnico Vincenzo Italiano si sofferma sulla prestazione dello Spezia ai microfoni di Sky Sport: "Siamo felici perché conoscevamo le difficoltà e vincere la prima partita è una grande soddisfazione, è storico. In questo momento abbiamo fatto gioire tutta la città: vincere è motivo d'orgoglio, perché sono i primi punti in una settimana difficile, con 3 partite. Galabinov è cambiato già nel finale dello scorso anno. Ha motivazioni ed è un ragazzo che merita tante soddisfazioni. Sono ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 30 settembre 2020) Prima storica vittoria per loin Serie A. I liguri conquistano i tre punti battendo l'Udinese in trasferta e si rilanciano in classifica. Protagonista assoluto l'attaccantecon una doppietta.LE PAROLE DIIl tecnico Vincenzosi sofferma sulla prestazione delloai microfoni di Sky Sport: "Siamo felici perché conoscevamo le difficoltà e vincere la prima partita è una grande soddisfazione, è storico. In questo momento abbiamo fatto gioire tutta la città: vincere è motivo d'orgoglio, perché sono i primi punti in una settimana difficile, con 3 partite.è cambiato già nel finale dello scorso anno. Ha motivazioni ed è un ragazzo che merita tante soddisfazioni. Sono ...

ItaSportPress : Spezia, Italiano: 'Scritta la storia, rosa da modellare. Galabinov trascinatore' - - Fla_69M : @Edorsi53 Prova a leggere la tesi di Italiano e confrontala con quella di Pirlo, poi chiediamoci anche perché Itali… - Larabrusi : RT @MassimoCaputi: La squadra di Italiano resiste anche in 10 e lo Spezia conquista la sua prima storica vittoria in Serie A grazie a una d… - MassimoCaputi : La squadra di Italiano resiste anche in 10 e lo Spezia conquista la sua prima storica vittoria in Serie A grazie a… - Bertolca10 : Colpo a sorpresa dello Spezia che passa a Udine con la doppietta di Galabinov. Primi tre punti in Serie A per Italiano. #UdineseSpezia -