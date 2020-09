Spagna, lockdown a Madrid: estese le misure anti-Covid (Di mercoledì 30 settembre 2020) Spagna, lockdown a Madrid a causa dell’aumento sempre più importante di persone infette. Il Covid-19 non è di certo sconfitto, i numeri parlano chiaro e bisogna farci i conti. I numeri continuano ad aumentare e la situazione è difficile nella maggioranza dei Paesi del mondo. Proprio per questo motivo tornano di moda delle decisioni per … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020)a causa dell’aumento sempre più importante di persone infette. Il-19 non è di certo sconfitto, i numeri parlano chiaro e bisogna farci i conti. I numeri continuano ad aumentare e la situazione è difficile nella maggioranza dei Paesi del mondo. Proprio per questo motivo tornano di moda delle decisioni per … L'articolo proviene da .

MediasetTgcom24 : Emergenza Covid in Spagna, lockdown parziale in tutta Madrid #coronavirus - mirnoja : RT @ultimenotizie: È #lockdown a #Madrid dove i casi di positività al #Covid19 sono in forte aumento: 1.586 nelle ultime 24 ore. In tutta… - TeofiloSteven : RT @ultimenotizie: È #lockdown a #Madrid dove i casi di positività al #Covid19 sono in forte aumento: 1.586 nelle ultime 24 ore. In tutta… - irenelasagna : RT @ultimenotizie: È #lockdown a #Madrid dove i casi di positività al #Covid19 sono in forte aumento: 1.586 nelle ultime 24 ore. In tutta… - Francesco_Riz : RT @MediasetTgcom24: Emergenza Covid in Spagna, lockdown parziale in tutta Madrid #coronavirus -