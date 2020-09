Spadafora: “Non ci sono le condizioni per fermare il campionato. Zampa? Parole avventate” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è stato intercettato prima di entrare al vertice di maggioranza sulla legge delega. Ai microfoni dei giornalisti presenti ha commentato la situazione della Serie A per i contagi emersi tra le file del Genoa. “Voglio essere ottimista, non ci sono le condizioni per fermare il campionato. Rivedere il protocollo vista la curva dei contagi? No, mi sembra che non sia il momento. Il protocollo per ora va bene così”. Spadafora ha anche giudicato avventate le Parole della sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa. La Zampa aveva in un primo momento detto che il campionato andava sospeso, per poi rettificare passando la palla a Lega e Figc. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il ministro dello Sport, Vincenzo, è stato intercettato prima di entrare al vertice di maggioranza sulla legge delega. Ai microfoni dei giornalisti presenti ha commentato la situazione della Serie A per i contagi emersi tra le file del Genoa. “Voglio essere ottimista, non cileperil. Rivedere il protocollo vista la curva dei contagi? No, mi sembra che non sia il momento. Il protocollo per ora va bene così”.ha anche giudicato avventate ledella sottosegretaria alla Salute, Sandra. Laaveva in un primo momento detto che ilandava sospeso, per poi rettificare passando la palla a Lega e Figc. L'articolo ...

sportli26181512 : Spadafora: 'Non ci sono le condizioni per fermare il campionato': Spadafora: 'Non ci sono le condizioni per fermare… - napolista : #Spadafora: “Non ci sono le condizioni per fermare il #campionato. #Zampa? Parole avventate” “Rivedere il protocoll… - sportface2016 : #SerieA, interviene il ministro dello sport Vincenzo #Spadafora: 'Non ci sono le condizioni per fermare il campiona… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: I ministro #Spadafora: 'Non ci sono le condizioni per fermare il campionato' #SerieA - Gazzetta_it : I ministro #Spadafora: 'Non ci sono le condizioni per fermare il campionato' #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Spadafora “Non Riapertura stadi al 25%, no del Comitato tecnico: «Non ci sono le condizioni» Corriere della Sera