Spadafora: «Non ci sono le condizioni per fermare il campionato» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato all'agenzia LaPresse della possibile sospensione del campionato Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato all'agenzia LaPresse della possibile sospensione del campionato. Le sue parole. «Voglio essere ottimista, sicuramente non ci sono le condizioni per fermare il campionato. Rivedere il protocollo per irrobustirlo, vista la curva dei contagi? No, mi sembra che non sia il momento. Il protocollo per ora va bene così. Parole della Zampa? Avventate».

