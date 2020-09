Sostenibilità | Centromarca | ' Il futuro è guardare oltre' mostra fotografica open air

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Milano, 30 set. (Adnkronos/Labitalia) - Dal 3 al 31 ottobre a Milano via Mercanti, a pochi passi da piazza Duomo, ospiterà laair 'Il-industria di marca e;'. L'esposizione, promossa da, patrocinata dal Comune di Milano, inserita nel calendario di manifestazioni del Festival dello sviluppo sostenibile 2020, organizzato dall'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis), documenterà l'ampio e articolato impegno della moderna Industria di Marca in campo ambientale e sociale. Immagini, corredate da didascalie esplicative in italiano ed inglese, richiameranno l'attenzione ed evocheranno riflessioni su aspetti poco conosciuti o non ...