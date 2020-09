Società Italiana di Geologia Ambientale: “Alcuni laghi italiani stanno scomparendo. In Italia il 18,6% dei Beni Culturali è a rischio frane e il 25% in aree a pericolosità idraulica” (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Alcuni laghi Italiani come quelli di Nemi e Albano rischiano la scomparsa. Ma l’Italia purtroppo ha un grave problema di Dissesto Idrogeologico che deve essere affrontato, magari anche con le risorse che arriveranno. Nel nostro Paese sono stati censiti ben 620.808 fenomeni franosi che interessano un’area di circa 23.700 km, pari al 7,9% del territorio nazionale. E nel Paese che ha il maggior numero di siti patrimonio dell’Umanità riconosciuti dall’UNESCO, se facciamo riferimento ai Beni Culturali registrati dal MiBACT nella banca dati VIR, abbiamo il 18,6% di essi a rischio frane e molti di più a rischio alluvioni: il 6,8% del totale dei Beni Culturali ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Alcunicome quelli di Nemi e Albano rischiano la scomparsa. Ma l’purtroppo ha un grave problema di Dissesto Idrogeologico che deve essere affrontato, magari anche con le risorse che arriveranno. Nel nostro Paese sono stati censiti ben 620.808 fenomeni franosi che interessano un’area di circa 23.700 km, pari al 7,9% del territorio nazionale. E nel Paese che ha il maggior numero di siti patrimonio dell’Umanità riconosciuti dall’UNESCO, se facciamo riferimento airegistrati dal MiBACT nella banca dati VIR, abbiamo il 18,6% di essi ae molti di più aalluvioni: il 6,8% del totale dei...

fisco24_info : Calcio, Andreoni: 'Per evitare lo stop tamponi rapidi prima di partire' : Il direttore scientifico della Società i… - yellowbeppe : RT @PaoloMaddalenaA: Il porto di Trieste, costruito e raddoppiato con soldi italiani, sarà ceduto per il 50% a una società tedesca. Un alt… - PonytaEle : RT @PaoloMaddalenaA: Il porto di Trieste, costruito e raddoppiato con soldi italiani, sarà ceduto per il 50% a una società tedesca. Un alt… - TorazziAlberto : RT @PaoloMaddalenaA: Il porto di Trieste, costruito e raddoppiato con soldi italiani, sarà ceduto per il 50% a una società tedesca. Un alt… - Cinzialatin : RT @PaoloMaddalenaA: Il porto di Trieste, costruito e raddoppiato con soldi italiani, sarà ceduto per il 50% a una società tedesca. Un alt… -

Ultime Notizie dalla rete : Società Italiana Festival Nazionale dell'Economia Civile, presentate le “buone pratiche” italiane Fortune Italia