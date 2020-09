Smalling, nuovo rilancio della Roma: ecco l’ultima offerta (Di mercoledì 30 settembre 2020) Proseguno le trattative per Smalling tra la Roma e il Manchester United. Il club inglese non molla le proprie posizioni nonostante il tempo stringa: mancano cinque giorni alla chiusura della sessione di calciomercato. Il buon pareggio interno contro la Juventus ha fatto risalire le quotazioni del tecnico portoghese che chiede il difensore inglese come rinforzo principale prima della fine del mercato. Oggi una nuova proposta giallorossa. Smalling, nuovo rilancio della Roma: ecco l’ultima offerta La distanza sulla valutazione del cartellino di Smalling rimane: i Red Devils restano su una richiesta che tra parte fissa e bonus sfiora i 20 milioni di Euro, mentre la società ... Leggi su giornal (Di mercoledì 30 settembre 2020) Proseguno le trattative pertra lae il Manchester United. Il club inglese non molla le proprie posizioni nonostante il tempo stringa: mancano cinque giorni alla chiusurasessione di calciomercato. Il buon pareggio interno contro la Juventus ha fatto risalire le quotazioni del tecnico portoghese che chiede il difensore inglese come rinforzo principale primafine del mercato. Oggi una nuova proposta giallorossa.l’ultimaLa distanza sulla valutazione del cartellino dirimane: i Red Devils restano su una richiesta che tra parte fissa e bonus sfiora i 20 milioni di Euro, mentre la società ...

infoitsport : Calciomercato Roma 29 settembre, il Real fa muro per Mayoral e propone Jovic. Nuovo assalto per Smalling - JEFFxDRIZZY : RT @GiorgioGigante: Buongiorno @OfficialASRoma #Jovic in prestito secco, anche no. Odio dover far mettere minuti nelle gambe, giocatori ch… - gizzo97 : @_DYD666_ @_FaDiR Smalling si. Ma kolarov con il nuovo modulo nom giocava più. Ibañez gli aveva rubato il posto. - AntonioMariaF19 : Arriverà un nuovo centrale difensivo alla corte di Simone Inzaghi? Emittenti romane parlano di un clamoroso approdi… - _brioche__ : Nainggolan di nuovo al Cagliari #Skriniar sul mercato e prendere Smalling ! Ma seriamente ? @Inter -