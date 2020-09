Shannen Doherty combatte ancora contro il tumore: “Il cancro non rallenta” (Foto) (Di mercoledì 30 settembre 2020) Purtroppo sembra che Shannen Doherty fatichi a vincere la sua battaglia contro il tumore al seno, ne è consapevole e sta pensando di girare dei videomessaggi per salutare tutti i suoi cari (Foto). E’ terribile pensare a ciò che sta vivendo l’attrice che abbiamo tutti amato nel ruolo di Brenda e negli altri, ma sembra che il cancro non accenni a rallentare. Anche lei vorrebbe non arrivasse mai il momento dell’addio, si sente ancora in salute ma sa che non è davvero così. Shannen Doherty non vuole mollare ma i medici le avevano già detto quando il cancro è tornato che era al quarto stadio. Sono passati vari mesi da quella seconda diagnosi e adesso sta pensando a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 30 settembre 2020) Purtroppo sembra chefatichi a vincere la sua battagliailal seno, ne è consapevole e sta pensando di girare dei videomessaggi per salutare tutti i suoi cari (). E’ terribile pensare a ciò che sta vivendo l’attrice che abbiamo tutti amato nel ruolo di Brenda e negli altri, ma sembra che ilnon accenni a rallentare. Anche lei vorrebbe non arrivasse mai il momento dell’addio, si sentein salute ma sa che non è davvero così.non vuole mollare ma i medici le avevano già detto quando ilè tornato che era al quarto stadio. Sono passati vari mesi da quella seconda diagnosi e adesso sta pensando a ...

