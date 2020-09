“Sgradevole”. Cartabianca, la stoccata di Bianca Berlinguer su Mauro Corona: cosa è successo durante l’ultima puntata (Di mercoledì 30 settembre 2020) “L’auspicio è che” Mauro Corona, “una volta decantata questa situazione e dopo una riflessione da parte di entrambi, possa tornare tra noi suscitando come sempre approvazione e ostilità ma risparmiandoci davvero per sempre offese e insulti”. Lo ha detto Bianca Berlinguer tornando, durante la puntata di questa sera di ‘CartaBianca’ su Rai3, sul durissimo scontro con lo scrittore e scultore andato in scena nella stessa trasmissione la settimana scorsa. Stasera Corona non è intervenuto: “Sapete che ha avuto un comportamento talmente sgradevole da costringermi a chiudere il collegamento”, ha rimarcato Berlinguer, riconoscendo però che ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) “L’auspicio è che”, “una volta decantata questa situazione e dopo una riflessione da parte di entrambi, possa tornare tra noi suscitando come sempre approvazione e ostilità ma risparmiandoci davvero per sempre offese e insulti”. Lo ha dettotornando,ladi questa sera di ‘’ su Rai3, sul durissimo scontro con lo scrittore e scultore andato in scena nella stessa trasmissione la settimana scorsa. Staseranon è intervenuto: “Sapete che ha avuto un comportamento talmente sgradevole da costringermi a chiudere il collegamento”, ha rimarcato, riconoscendo però che ...

frabarraco : RT @LaPrimaManina: #Cartabianca #Corona'Se mi vuole qui tutta la stagione, mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado.… - Daniela_DiIorio : Già, è stato molto sgradevole. Corona le dovrá le sue scuse, come minimo. #Corona #cartabianca - lancellone : RT @LaPrimaManina: #Cartabianca #Corona'Se mi vuole qui tutta la stagione, mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado.… - panda5214 : RT @LaPrimaManina: #Cartabianca #Corona'Se mi vuole qui tutta la stagione, mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado.… - carloarbini51 : RT @LaPrimaManina: #Cartabianca #Corona'Se mi vuole qui tutta la stagione, mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado.… -

