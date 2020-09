Serie A verso lo stop, la sottosegretaria al ministero della Salute: “Campionato da sospendere” (Di mercoledì 30 settembre 2020) L'emergenza coronavirus incombe di nuovo in modo prepotente sulla Serie A. Il caso del Genoa, con ben 14 tesserati positivi al Covid-19 sta mettendo in ansia la regolarità del campionato. Fermare tutto ora oppure no? I pareri, a tal proposito, sono discordanti ma il segnale che qualcosa potrebbe smuoversi arriverà probabilmente dal consiglio straordinario della Lega calcio di questo pomeriggio intorno alle 15.Serie A verso lo stopcaption id="attachment 1028931" align="alignnone" width="498" Napoli-Genoa (getty images)/captionA parlare chiaro è stata a Radio Capital la sottosegretaria al ministero della Salute Sandra Zampa le cui parole non lasciano alcun dubbio: "Il campionato va sospeso. I protocolli che abbiamo ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 30 settembre 2020) L'emergenza coronavirus incombe di nuovo in modo prepotente sullaA. Il caso del Genoa, con ben 14 tesserati positivi al Covid-19 sta mettendo in ansia la regolarità del campionato. Fermare tutto ora oppure no? I pareri, a tal proposito, sono discordanti ma il segnale che qualcosa potrebbe smuoversi arriverà probabilmente dal consiglio straordinarioLega calcio di questo pomeriggio intorno alle 15.locaption id="attachment 1028931" align="alignnone" width="498" Napoli-Genoa (getty images)/captionA parlare chiaro è stata a Radio Capital laalSandra Zampa le cui parole non lasciano alcun dubbio: "Il campionato va sospeso. I protocolli che abbiamo ...

