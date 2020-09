Serie A, recuperi 1a giornata: Inter a valanga sul Benevento, vittoria storica per lo Spezia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Alle 18,00 si sono giocati due dei tre recuperi validi per la prima giornata di Serie A.L'Inter continua il suo periodo spettacolare rifilando un secco 2-5 in trasferta al Benevento di Pippo Inzaghi, seconda vittoria di fila per i nerazzurri che si prendono la vetta della classifica da condividere con Milan e Napoli. Protagonista del pomeriggio Interista Romelu Lukaku che mette a segno una doppietta nel corso del primo tempo, a segno anche Gagliardini e Lautaro Martinez; gloria anche per Hakimi che trova la sua prima rete in Serie A. In casa sannita doppietta siglata da Caprari che si conferma giocatore di qualità che potrà senza dubbio dire la sua nel corso della stagione. Nell'altra sfida odierna è arrivata la prima ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 30 settembre 2020) Alle 18,00 si sono giocati due dei trevalidi per la primadiA.L'continua il suo periodo spettacolare rifilando un secco 2-5 in trasferta aldi Pippo Inzaghi, secondadi fila per i nerazzurri che si prendono la vetta della classifica da condividere con Milan e Napoli. Protagonista del pomeriggioista Romelu Lukaku che mette a segno una doppietta nel corso del primo tempo, a segno anche Gagliardini e Lautaro Martinez; gloria anche per Hakimi che trova la sua prima rete inA. In casa sannita doppietta siglata da Caprari che si conferma giocatore di qualità che potrà senza dubbio dire la sua nel corso della stagione. Nell'altra sfida odierna è arrivata la prima ...

