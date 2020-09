Serie A, oggi i recuperi della prima giornata di campionato: tutte le probabili formazioni (Di mercoledì 30 settembre 2020) La Serie A torna in campo per i recuperi della prima giornata di campionato.Stasera, Benevento-Inter, Udinese-Spezia e Lazio-Atalanta, che avevano ottenuto la possibilità di posticipare il primo match di campionato a causa degli impegni in agosto della stagione passata, si sfideranno per portarsi in pari con le altre squadre: le gare, in programma rispettivamente alle 18.00 e alle 20.45, saranno visibili in tv su Sky.Pippo Inzaghi potrebbe cambiare un solo uomo rispetto all'undici di partenza della gara contro la Sampdoria. Antonio Conte, invece, potrebbe modificare la formazione di partenza con ben sette uomini nuovi, premiando alcuni tra i calciatori che hanno dato una marcia in più nel finale ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 30 settembre 2020) LaA torna in campo per idi.Stasera, Benevento-Inter, Udinese-Spezia e Lazio-Atalanta, che avevano ottenuto la possibilità di posticipare il primo match dia causa degli impegni in agostostagione passata, si sfideranno per portarsi in pari con le altre squadre: le gare, in programma rispettivamente alle 18.00 e alle 20.45, saranno visibili in tv su Sky.Pippo Inzaghi potrebbe cambiare un solo uomo rispetto all'undici di partenzagara contro la Sampdoria. Antonio Conte, invece, potrebbe modificare la formazione di partenza con ben sette uomini nuovi, premiando alcuni tra i calciatori che hanno dato una marcia in più nel finale ...

Torna in campo la Serie A con i recuperi della prima giornata. Tre i match di oggi: si parte alle 18 con Benevento-Inter e Udinese-Spezia. "Gara tosta, Pippo Inzaghi è malato di calcio come me", ...

Messaggero Veneto: "Pordenone, spazio alle seconde linee ma l'obiettivo è passare il turno"

"Pordenone, è tempo di seconde linee: ma la missione è passare il turno", scrive il Messaggero Veneto. "A Trieste arriva la sorpresa Casarano di serie D: i neroverdi puntano a sfidare il Monza di Berl ...

