Serie A e rischio Covid: per il sottosegretario Zampa il campionato va sospeso (Di mercoledì 30 settembre 2020) «I protocolli che abbiamo sottoscritto parlano chiaro, il campionato di Serie A deve essere sospeso». Così il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa a The Breakfast Club su Radio Capital, parlando dei 14 positivi del Genoa. E chiusura totale al ritorno del pubblico negli stadi

