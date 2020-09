Senato | bloccati i lavori | due parlamentari M5S positivi al COVID

Leggi su zon

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Al, due esponenti del Movimento 5 Stelle sono stati posti in isolamento domiciliare. Entrambi esortano a rispettare le regole Una notizia che potrebbe avere ripercussioni pesanti anche sullo stato intero della politica italiana, alle prese con la minaccia del Coronavirus. E proprio quest’ultimo sembra aver scelto di insinuarsi anche in. Dueri del Movimento 5 Stelle, infatti, sono risultatial. Ed ecco che quindi tutto l’organo legislativo si è fermato, per precauzione. Questo è quanto si apprende da fonti dell’Aula secondo cui, come da protocollo, tutti i membri del gruppo pentastellato si stanno sottoponendo a tampone naso-faringeo. Per prudenza, sono state sospese tutte le Commissioni, compresa la Giunta delle elezioni e ...