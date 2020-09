Secondo il sondaggio della CNN il 60% dei votanti pensa che il dibattito lo abbia vinto Biden (Di mercoledì 30 settembre 2020) Per il 60% dei cittadini che hanno votato il sondaggio della CNN a vincere il dibattito è stato Joe Biden, candidato democratico. La verità è che, più che un confronto vero e proprio, a tratti abbiamo assistito a una vera e propria zuffa verbale e il dibattito Trump Biden non ha fatto emergere un vero e proprio vincitore. Questo momento storicamente importantissimo stavolta non ha dato alcun esito considerato che, ad esclusione di Franklin D. Roosevelt nel 1944 e John F. Kennedy nel 1960, i cittadini americani hanno sempre votato per il vincitore del dibattito. LEGGI ANCHE >>> Primo dibattito, Biden contro Trump: “Sei il peggiore presidente della ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Per il 60% dei cittadini che hanno votato ilCNN a vincere ilè stato Joe, candidato democratico. La verità è che, più che un confronto vero e proprio, a trattimo assistito a una vera e propria zuffa verbale e ilTrumpnon ha fatto emergere un vero e proprio vincitore. Questo momento storicamente importantissimo stavolta non ha dato alcun esito considerato che, ad esclusione di Franklin D. Roosevelt nel 1944 e John F. Kennedy nel 1960, i cittadini americani hanno sempre votato per il vincitore del. LEGGI ANCHE >>> Primocontro Trump: “Sei il peggiore presidente...

