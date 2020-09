“Seconda Linea”: il primo ospite è Paolo Bonolis (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il programma parte l’uno ottobre condotto da Francesca Fagnani e Alessandro Giuli Su Rai Due, l’uno ottobre in prima serata, parte “Seconda Linea”, programma condotta da Francesca Fagnani e l’ex conduttore di “Patriae”, Alessandro Giuli. View this post on Instagram Non siamo carucci? #secondalinea #1ottobre #savethedate @instarai2 @giuli2846 A post shared by Francesca Fagnani (@frafagni) on Sep 24, 2020 at 7:22am PDT Qualche settimana fa, a l’Adnkronos, la Fagnini parlava così dello show: “Un’idea romantica del nostro direttore Ludovico Di Meo, la seconda linea in genere è il componente più alto nel rugby ed è il giocatore principale”. ospite del primo appuntamento sarà Paolo ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il programma parte l’uno ottobre condotto da Francesca Fagnani e Alessandro Giuli Su Rai Due, l’uno ottobre in prima serata, parte “Seconda Linea”, programma condotta da Francesca Fagnani e l’ex conduttore di “Patriae”, Alessandro Giuli. View this post on Instagram Non siamo carucci? #secondalinea #1ottobre #savethedate @instarai2 @giuli2846 A post shared by Francesca Fagnani (@frafagni) on Sep 24, 2020 at 7:22am PDT Qualche settimana fa, a l’Adnkronos, la Fagnini parlava così dello show: “Un’idea romantica del nostro direttore Ludovico Di Meo, la seconda linea in genere è il componente più alto nel rugby ed è il giocatore principale”.delappuntamento sarà...

