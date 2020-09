"Se va avanti così rischia il declino". Becchi avverte Salvini: le tre sfide che non può perdere (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dopo il voto regionale, è arrivata, per Salvini, l'ora delle decisioni, ora che la "spallata" al Governo non c'è stata. La sua leadership all'interno del partito non è in discussione, ma è divenuto ormai evidente che, senza una ridefinizione degli obiettivi politici e delle strategie, quel progetto di una "Lega nazionale" è destinato a perdersi. Sono tre, a mio avviso, i punti fondamentali. Il primo è quello delle alleanze. Si vince in coalizione o non si vince, per quanto si possa essere il primo partito. Il problema, allora, è se Salvini voglia essere un leader non soltanto del suo partito, ma di una coalizione; se, in altri termini, egli sappia organizzare una "sintesi" politica delle diverse anime e dei diversi interessi dei suoi alleati, da Fratelli d'Italia a quel che resta di Forza Italia. Finora - ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dopo il voto regionale, è arrivata, per, l'ora delle decisioni, ora che la "spallata" al Governo non c'è stata. La sua leadership all'interno del partito non è in discussione, ma è divenuto ormai evidente che, senza una ridefinizione degli obiettivi politici e delle strategie, quel progetto di una "Lega nazionale" è destinato a perdersi. Sono tre, a mio avviso, i punti fondamentali. Il primo è quello delle alleanze. Si vince in coalizione o non si vince, per quanto si possa essere il primo partito. Il problema, allora, è sevoglia essere un leader non soltanto del suo partito, ma di una coalizione; se, in altri termini, egli sappia organizzare una "sintesi" politica delle diverse anime e dei diversi interessi dei suoi alleati, da Fratelli d'Italia a quel che resta di Forza Italia. Finora - ...

Lunvtic04 : @goodyearsz Ma.... Cos-.... I-.....passo avanti se non ti spiace. - HEYVSANGEL : se non vi piace un cantante ci passate avanti è semplicemente lo ignorate, non vi mettete ad insultarlo. poi usare… - RTAllProClub : RT @Frasr94: Ultimi giorni in cui stiamo valutando le numerose offerte arrivate io e @ScoringLkePassa ?? fatevi avanti : io : DC (principal… - NewsProclub : RT @Frasr94: Ultimi giorni in cui stiamo valutando le numerose offerte arrivate io e @ScoringLkePassa ?? fatevi avanti : io : DC (principal… - ProClubITALIA : RT @Frasr94: Ultimi giorni in cui stiamo valutando le numerose offerte arrivate io e @ScoringLkePassa ?? fatevi avanti : io : DC (principal… -

Ultime Notizie dalla rete : avanti così Conte ora si blinda e smentisce il rimpasto: "Avanti fino al 2023" ilGiornale.it Cos'è La barriera: su Netflix la Spagna è divisa in due dopo la fine del mondo

Il mondo distopico spagnolo ha visto la scoppio della terza guerra mondiale, i governi diventare dittature e anche un virus che sta sterminando la popolazione. Ma soprattutto, è un posto diviso in due ...

Federsupporter, Parisi: "Napoli-Genoa non doveva essere disputata poche ore dopo positività Perin"

"Avevo appena ieri, 28 settembre, pubblicato l’articolo “Avanti, Avanti, Avanti”, in cui manifestavo tutta la mia preoccupazione, non solo e non tanto, ...

Il mondo distopico spagnolo ha visto la scoppio della terza guerra mondiale, i governi diventare dittature e anche un virus che sta sterminando la popolazione. Ma soprattutto, è un posto diviso in due ..."Avevo appena ieri, 28 settembre, pubblicato l’articolo “Avanti, Avanti, Avanti”, in cui manifestavo tutta la mia preoccupazione, non solo e non tanto, ...