Se sarà femmina si chiamerà Alice | il toto-nome sul royal baby di Eugenie di York

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Eugenie di York e suo marito Jack Brooksbank daranno il benvenuto al loro primo figlio a inizio 2021. Il parto è dunque previsto entro una manciata di mesi ma la notizia della gravidanza, non a caso, è stata data solo qualche giorno fa. Secondo la stampa britannica, Eugenie ha aspettato a dare l’annuncio ufficiale perché non voleva oscurare le tribolate nozze della sorella Beatrice con Edoardo Mapelli Mozzi , finalmente andate in scena, a sorpresa e sottotono (per via del coronavirus e di papà Andrea coinvolto nello scandalo Epstein) lo scorso 17 luglio.