"Se hanno censurato il video, a maggior ragione è vero" – La logica complottista (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sono fortissimi questi complottisti: credono a qualsiasi cavolata trovino in rete, ma di fronte ad un'azione di fact checking che dimostra la falsità di una notizia, o continuano imperterriti a commentarla indignati, oppure si dicono convinti che sia vera proprio in virtù del fatto che i "Poteri forti" l'hanno classificata come fake news. Si tratta del video di una presunta manifestazione contro le restrizioni Anti-Covid, che avrebbe vantato la partecipazione di una folla oceanica in una piazza spagnola. Il video, in realtà, non c'entra nulla con il nuovo Coronavirus, e si riferisce a una manifestazione svoltasi il 10 febbraio 2019, come riportato da Facta.News. La SPAGNA si alza e si ribella alla dittatura Corona Quando vedremo queste immagini da noi?Ma a loro, che dichiarano di ...

