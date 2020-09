Scuola: oggi Azzolina al Question time Camera su concorso straordinario (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set. (Adnkronos) - Al Question time alla Camera in programma oggi alle 15, la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a garantire la copertura delle cattedre e il regolare svolgimento dell'attività didattica; sulle iniziative volte a coprire gli organici dei docenti mediante l'immissione in ruolo dei precari e a rinviare lo svolgimento del concorso straordinario per la Scuola; sulle modalità e i tempi di svolgimento del concorso straordinario per l'immissione in ruolo dei docenti precari; presentate, rispettivamente, dai deputati Gabriele Toccafondi, di Italia viva; Rossano Sasso, della Lega; e Gianluca Vacca, del Movimento 5 stelle. Leggi su iltempo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set. (Adnkronos) - Alallain programmaalle 15, la ministra dell'Istruzione, Lucia, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a garantire la copertura delle cattedre e il regolare svolgimento dell'attività didattica; sulle iniziative volte a coprire gli organici dei docenti mediante l'immissione in ruolo dei precari e a rinviare lo svolgimento delper la; sulle modalità e i tempi di svolgimento delper l'immissione in ruolo dei docenti precari; presentate, rispettivamente, dai deputati Gabriele Toccafondi, di Italia viva; Rossano Sasso, della Lega; e Gianluca Vacca, del Movimento 5 stelle.

