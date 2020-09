Scuola e Covid 19, Anief chiede riconoscimento del rischio biologico per il personale (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – Dopo appena due settimane dall’inizio della Scuola, sono già 740 le classi in quarantena e più di un migliaio gli studenti in isolamento. E mentre crescono i contagi in tutta Italia, il Ministero della Salute ha aperto all’uso a Scuola di test rapidi in 15 minuti. “Una buona azione preventiva”, la definisce Marcello Pacifico, Presidente del sindacato Anief, aggiungendo però che “bisogna anche riconoscere subito il rischio biologico a tutto il personale scolastico“. “rischio biologico è diventata la parola chiave dell’Anief per il personale della Scuola”, afferma Pacifico a Teleborsa, spiegando che il ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – Dopo appena due settimane dall’inizio della, sono già 740 le classi in quarantena e più di un migliaio gli studenti in isolamento. E mentre crescono i contagi in tutta Italia, il Ministero della Salute ha aperto all’uso adi test rapidi in 15 minuti. “Una buona azione preventiva”, la definisce Marcello Pacifico, Presidente del sindacato, aggiungendo però che “bisogna anche riconoscere subito ila tutto ilscolastico“. “è diventata la parola chiave dell’per ildella”, afferma Pacifico a Teleborsa, spiegando che il ...

