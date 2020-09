Scuola: Azzolina rassicura sul concorso. 20 mila postazioni. No scuole chiuse (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il ministro dell'Istruzione risponde al coro di critiche, i sindacati per ultimi, che hanno accolto, il prossimo concorso staordinario, a partire dal prossimo 22 ottobre, che immetterà nella Scuola 32 ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il ministro dell'Istruzione risponde al coro di critiche, i sindacati per ultimi, che hanno accolto, il prossimostaordinario, a partire dal prossimo 22 ottobre, che immetterà nella32 ...

Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ #Scuola, rissa tra #Azzolina e #Pd. Concorsone-caos il 22 ottobre, ma vincitori in catte… - LegaSalvini : #MORELLI: SCUOLA, a due settimane da quella che doveva essere la ripartenza il bilancio è un DISASTRO. I banchi, ta… - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI DURO CON LA AZZOLINA: “UNA SCIAGURA PER LA SCUOLA PUBBLICA” - aldoceccarelli : #Scuola, @AzzolinaLucia ' #Concorso sicuro, chi dice di no strumentalizza' - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Scuola, #Azzolina: 'Concorso sicuro, chi dice di no strumentalizza' -