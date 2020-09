Scuola, Azzolina: “Allestite 20mila postazioni per il concorso. Ci saranno meno di 10 candidati per aula per garantire distanziamento” (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Per il concorso straordinario, per il quale sono state presentate 64mila domande di partecipazione, verranno allestite oltre 20mila postazioni per una media di meno di 10 candidati per aula, per garantire il distanziamento. Nei prossimi giorni sarà emanato uno specifico protocollo. Si svolgeranno due turni al giorno di prove, non ci saranno scuole chiuse né ore di lezione perse. Non ci saranno assembramenti né concentrazioni di candidati”. Lo ha spiegato la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, durante il question time alla Camera. “La prova scritta informatizzata si distingue per classe di concorso e tipologia di posto. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Per ilstraordinario, per il quale sono state presentate 64mila domande di partecipazione, verranno allestite oltreper una media didi 10per, peril distanziamento. Nei prossimi giorni sarà emanato uno specifico protocollo. Si svolgeranno due turni al giorno di prove, non ciscuole chiuse né ore di lezione perse. Non ciassembramenti né concentrazioni di”. Lo ha spiegato la ministra dell’Istruzione, Lucia, durante il question time alla Camera. “La prova scritta informatizzata si distingue per classe die tipologia di posto. Il ...

