Schianto fatale. Addio Livio, soccorritore di 40 anni. Un paese in lutto: “Lo ha sempre fatto per gli altri” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Terribile incidente ieri pomeriggio, poco dopo le 16.30, a San Giuliano milanese, in provincia di Milano. Un soccorritore che lavorava per “Angeli assistenze sanitarie Onlus”, un’ente che si occupa di soccorso e assistenza, è morto dopo essersi schiantato con la sua moto, una Triumph, tra via Emilia e via Fratelli Codecasa. Per circostanze ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la due ruote guidata da Livio De Riva, residente a San Giuliano Milanese, è andata a schiantarsi contro un’auto. Il 40enne è stato sbalzato dalla moto, finendo sull’asfalto, e riportando ferite gravissime che non gli hanno lasciato scampo.



